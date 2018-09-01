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Kayıp engelliyi AFAD ve jandarma buldu

Murat KÜÇÜK/GEREDE (Bolu), (DHA)- BOLU'nun Gerede ilçesinde 3 gün önce kaybolan zihinsel engelli Bayram Akman (55), jandarma ve AFAD ekipleri tarafından bulundu

01 Eylül 2018 22:17

Murat KÜÇÜK/GEREDE (Bolu), (DHA)- BOLU\'nun Gerede ilçesinde 3 gün önce kaybolan zihinsel engelli Bayram Akman (55), jandarma ve AFAD ekipleri tarafından bulundu. 
Gerede\'nin Ortaca köyünde oturan zihinsel engelli Bayram Akman, çarşamba günü sabah saatlerinde, evden ayrıldı, bir daha da dönmedi. Kendi çabalarıyla arama yapan yakınları, sonuç alamayınca jandarma ve AFAD ekiplerine haber verdi. Köy ve çevresinde, bulunan 10 hektarlık alanda arama çalışması yapan ekipler, bugün öğleden sonra Akman\'ı kaybolduğu yerden yaklaşık 7 kilometre uzaklıktaki Çalışkanlar Yaylası\'nda buldu. Akman yapılan sağlık kontrollerinin ardından AFAD\'ın aracı ile ailesine götürüldü. 
Öte yandan daha önce de kaybolduğu ve 3 gün sonra köye geldiği belirtilen Akman\'ın arama çalışmaları sırasında ekipleri gördüğü ve korkup saklandığı belirtildi.

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