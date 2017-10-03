Kayıp emeklinin cesedi denizde bulundu

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ\'da 3 gün önce ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu 65 yaşındaki Bahattin Sözbir\'in cesedi, Marmara Denizi\'nde bulundu. Kıyıya çıkarılan Sözbir\'in kardeşi Harun Sözbir, gözyaşı döktü.

Tekirdağ\'da 3 gün önce ayrıldığı evine dönmeyen emekli Bahattin Sözbir\'in yakınları polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Arama çalışması başlatan polis, Sözbir\'in en son Tekirdağ sahilinde görüldüğünü belirledi. Bölgede yapılan çalışmada bir sonuç alınamayınca, İl Emniyet Müdürlüğü dalgıçları da denizde arama çalışma başlattı. Çalışmalar sırasında balıkçılar denizde bir ceset görünce durumu polise bildirdi. Kıyıya çıkarılan cesedin kayıp Bahattin Sözbir\'e ait olduğu belirlendi.

Haber verilmesi üzerine gelen Sözbir\'in kardeşi Harun Sözbir, kardeşinin cansız bedeni başında gözyaşı döktü. Sözbir\'in kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.



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