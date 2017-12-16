Kayıp emekli öğretmen, Keban Baraj Gölü'nde aranıyor

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ\'da 2 günden bu yana kayıp olan emekli öğretmen, 61 yaşındaki Sami Çetindağ\'ın otomobili, Keban Baraj Gölü kıyısında bulundu. Dalgıçlar suda arama çalışması başlattı.

İki çocuk babası emekli matematik öğretmeni Sami Çetindağ, perşembe günü saat 12.15 sıralarında evinden çıktı. Çetindağ\'dan bir daha haber alınamadı. Polisin Mobese kameralarını inceleyerek yaptığı araştırmada, Sami Çetindağ\'ın en son perşembe günü saat 14.00 sıralarında Elazığ\'ın Keban ilçesi Çırçır Şelalesi\'nden aracıyla Elazığ\'a gelirken görüntülendiğini tespit etti. Polisin yaptığı çalışmada Çetindağ\'ın otomobili bugün Tunceli-Çemişgezek feribot iskelesi yakınlarında, Keban Baraj Gölü kıyısında bulundu.

Gelen Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ile İl Afet Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü\'ne bağlı dalgıçlar suda arama çalışması başlattı. Su altı arama kurtarma ekiplerinin başlattığı çalışmalar devam ediyor.

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