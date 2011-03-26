-KAYIP ÇOCUKLARIN KEMİKLERİ BULUNDU YOZGAT (A.A) - 26.03.2011 - Kayseri'nin Talas ilçesinde, yaklaşık 1,5 yıl önce Ramazan Bayramı'nda şeker toplarken kaybolan çocuklara ait olduğu düşünülen kemik ve elbise parçaları bulundu. Ahmet Tuna Tekin, kardeşi Dilruba Tekin ve aynı mahalleden arkadaşları Türkan Ay'ın kaybolmasına ilişkin soruşturmayı yürüten ekibin gözaltına aldığı kişinin verdiği bilgiler doğrultusunda, çocuklarının cesetlerinin bulunduğu belirtilen Yozgat'ın Çayıralan ilçesine bağlı Yahyasaray köyü yakınında yapılan kazı çalışmaları tamamlandı. Yahyasaray Barajı kıyısındaki alanda yapılan kazı çalışmalarında, çocuklara ait olduğu düşünülen kemik ve elbise parçaları bulundu. Olay yeri inceleme ekipleri tarafından alınan kemik ve elbise parçaları, Çayıralan Devlet Hastanesine götürüldü. Kemik ve elbise parçalarının, kimlik tespiti için Ankara veya Kayseri Adli Tıp Kurumuna gönderileceği bildirildi.