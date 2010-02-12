'Kayıp çocuklar' Meclis gündeminde

T24 - TBMM, kayıp çocuklar sorununa el atıyor. Türkiye'de son aylarda artan kayıp çocuk olayları, Meclisi de harekete geçirdi. Farklı partilere mensup milletvekillerinin ayrı ayrı verdikleri araştırma önergeleri, gelecek hafta Genel Kurulda birleştirilerek görüşülecek.





AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ile 29 milletvekilinin imzasını taşıyan konuyla ilgili araştırma önergesi TBMM Başkanlığına sunuldu.





Önergede, Türkiye'de yaşanan çocuk kayıplarının nedenlerinin tespit edilmesi ve alınacak tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Araştırma Komisyonu kurulması istendi. Ramazan Bayramı'nda Kayseri'de 3 çocuğun şeker toplamak için evlerinden çıktığı ve bir daha evlerine dönmediği belirtilen önergenin gerekçesinde, yetkililerin yoğun çabalarına rağmen bu çocuklardan henüz haber alınamadığı hatırlatıldı.





Son zamanlarda Türkiye gündeminde haklı olarak yer tutan çocuk kayıplarıyla ilgili araştırmalar yapıldığı ve çözüm arandığına işaret edilen gerekçede, ''Son yıllarda çocuk kayıplarının sayısında bir artış mevcuttur. Çocuk kayıplarıyla ilgili kamuoyunda çeşitli şüpheler bulunmaktadır. Bazı suç örgütleri tarafından bu çocukların kaçırıldığı ve kaçırılma amaçlarının organ ticareti, dilencilik ya da fuhuş olduğu şüphesi, hem aileleri hem de tüm ülkeyi endişelendirmekte ve herkesi bu konuda çözüm arayışına yönlendirmektedir'' denildi.





Çocuk hakları konusunda önemli gelişmeler kaydedildiği ve ciddi çalışmalar yapıldığına işaret edilen gerekçede, bugüne kadar yaşanan çocuk kayıplarından ötürü Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığınca ''Kayıp Çocuklar Projesi''nin başlatıldığı, kayıplarla ilgili istatistik verileri, nedenleri ve bu kayıpları önleme yollarının araştırıldığı kaydedildi. Gerekçede, şu görüşlere yer verildi:





''Önümüzde duran sorun, son derece ciddi bir sorundur. Üzerinde titizlikle durulması gereken, tüm ülkeyi ilgilendiren bir sorundur. Bu konuda herkesin sorumluluk üstlenmesi gerekmektedir. Bu önemli konunun Meclisimizde ele alınması, araştırılması zaruret halini almıştır. Unutulmamalıdır ki kayıp çocuklar sorunu, bütün Meclisin sorunudur. Burada herhangi bir siyasi parti ayrımı yapmadan tüm milletvekillerimize görev düşmektedir. Zira bütün siyasi parti milletvekillerinin katılımı ve ortak çalışması konunun daha rahat çözülmesine yardımcı olacaktır. Bütün bu nedenlerle, çocuk kayıplarının nedenlerinin tespit edilmesi ve alınacak tedbirlerin belirlenmesi amacıyla teklif edilen Meclis Araştırmasının açılmasının ülkemiz ve milletimiz için yararlı olacağı kanaatindeyiz.''





Elitaş, önergeleri 16 Şubat Salı günü Genel Kurulda görüşeceklerini belirterek, konuyla ilgili Araştırma Komisyonu kurulmasını istediklerini söyledi.