Kayıp çocuğun cesedi denizde bulundu

Fatih TURAN/TRABZON, (DHA)- TRABZON’da ailesinin kendisinden haber alamadığı 11 yaşındaki Emirhan Keskin’in cesedine ulaşıldı.

Beşirli Mahallesi’ndeki kayalık alanda yer alan yürüyüş yolunda gezinen bir kişi denizde ceset görmesi üzerine durumu polise bildirdi. İhbar ardından sahile ambulans, polis ve dalgıçlar sevk edildi. Denizde fark edilen çıplak ceset daha sonra bölgeye gelen dalgıçlar tarafından kıyıya çıkarıldı. Yapılan incelemelerde cesedin Emirhan Keskin’e ait olduğu ve ailesin de dün çocukları için polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulunduğu belirlendi. Serinlemek için girdiği denizde boğularak yaşamını yitirdiği sanılan gencin cesedi otopsisi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



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