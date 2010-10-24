-KAYIP ÇOCUĞUN CESEDİ BULUNDU ELAZIĞ (A.A) - 24.10.2010 - Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde 3 gün önce kaybolan 4 yaşındaki çocuğun cesedi, oturdukları apartmanın havalandırma boşluğunda bulundu. Edinilen bilgiye göre, 3 gün önce evlerinin bulunduğu Bağlar Mahallesi'ndeki Perşembe Pazarı yakınlarında arkadaşlarıyla oynarken kaybolan Yunus Yıldırım'ın ailesinin oturduğu apartmanın havalandırma boşluğundan kokular gelmesi üzerine, apartman sakinleri durumu polise bildirdi. Olay yerinde inceleme yapan polis, bir çuval içinde Yunus Yıldırım'ın cesedini buldu. Yunus Yıldırım'ın cesedi, olay yerinde Cumhuriyet savcısı gözetiminde yapılan incelemenin ardından, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde 21 Ekim'de evlerinin bulunduğu Bağlar Mahallesi'nde kurulan Perşembe Pazarı'nın yakınlarında arkadaşlarıyla oynarken kaybolan 4 yaşındaki Yunus Yıldırım, tüm aramalara rağmen bulunamamıştı.