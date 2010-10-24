T24 LogoT24 Logo
Gündem

KAYIP ÇOCUĞUN CESEDİ BULUNDU ELAZIĞ (A.A)

24 Ekim 2010 22:09

-KAYIP ÇOCUĞUN CESEDİ BULUNDU ELAZIĞ (A.A) - 24.10.2010 - Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde 3 gün önce kaybolan 4 yaşındaki çocuğun cesedi, oturdukları apartmanın havalandırma boşluğunda bulundu. Edinilen bilgiye göre, 3 gün önce evlerinin bulunduğu Bağlar Mahallesi'ndeki Perşembe Pazarı yakınlarında arkadaşlarıyla oynarken kaybolan Yunus Yıldırım'ın ailesinin oturduğu apartmanın havalandırma boşluğundan kokular gelmesi üzerine, apartman sakinleri durumu polise bildirdi. Olay yerinde inceleme yapan polis, bir çuval içinde Yunus Yıldırım'ın cesedini buldu. Yunus Yıldırım'ın cesedi, olay yerinde Cumhuriyet savcısı gözetiminde yapılan incelemenin ardından, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde 21 Ekim'de evlerinin bulunduğu Bağlar Mahallesi'nde kurulan Perşembe Pazarı'nın yakınlarında arkadaşlarıyla oynarken kaybolan 4 yaşındaki Yunus Yıldırım, tüm aramalara rağmen bulunamamıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak: Senaryoya göre AK Parti BOP ile zaten aynı projenin...

Fethullah Gülen'den özür dilemeyen gazeteciye hapis cezası...

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24