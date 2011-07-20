-KAYIP ÇİFTÇİ SU KUYUSUNDA ÖLÜ BULUNDU BURHANİYE (A.A) - 20.07.2011 - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde 4 gündür kayıp olan ve ailesi tarafından aranan çifti, eski bir su kuyusunda ölü bulundu. Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yunus Mahallesi'nde oturan Yusuf Sungur'dan (64), 4 gündür haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Bölgede İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle ortaklaşa arama çalışması yapan polis Yunus S'nin atı salınmış at arabasını Kızıklı yolu Dutlu Kuyu mevkisinde buldu. Çevrede geniş çaplı arama başlatan güvenlik güçleri, bölgedeki kurumuş bir su kuyusundan ağır koku gelmesi üzerine Burhaniye Belediyesi İtfaiye ekiplerinden yardım istedi. Kuyuya inen itfaiye ekipleri, Yunus Sungur'un cesedini kuyunun içinden çıkardı. Kuyuda ayrıca bir battaniye ile uyuşturucu özelliği bulunan yapıştırıcı kutuları bulundu. Yunus Sungur'un cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.