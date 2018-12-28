Kayıp belediye işçisi hastanede bulundu; hafıza kaybı yaşadığı ortaya çıktı

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'de kendisinden 3 gündür haber alınamayan Büyükşehir Belediyesi işçisi Ahmet Sünger (45), hastanede bulundu. Ailesinin kayıp başvurusu yaptığı Sünger\'in düşmeye bağlı hafıza kaybı yaşadığı, 2 gün boyunca sokaklarda yattığı ve daha sonra hastaneye kaldırıldığı ortaya çıktı.

Merkezefendi ilçesi Akkonak Mahallesi\'nde yaşayan ve Denizli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü\'nde asfalt işçi olarak çalışan evli ve 2 çocuk babası Ahmet Sünger, geçen 24 Aralık Pazartesi günü işe gitmek için evinden ayrıldı. Telefonu evde bulunan Sünger\'den bir daha haber alınamadı. Sünger\'in ailesi, durumu polis ekiplerine bildirdi. Sosyal medyadan da Sünger\'in bulunması için paylaşımlar yapıldı. 3 gün boyunca kendisinden haber alınamayan Sünger, dün öğle saatlerinde Karaman Mahallesi\'nde yarı baygın halde bulundu. Sünger, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Vücudunda ve başında morluklar bulunan ve geçici hafıza kaybı yaşadığı belirlenen Sünger, burada tedavi altına alındı. Üzerinden çıkan kimlikten Sünger\'in kayıp olarak arandığı belirlenip, ailesine haber verildi. Hastanede yapılan tedavi işleminin ardından akşam saatlerinde taburcu edilen Sünger\'in, sağlık durumunun iyi olduğu ve hafızasının geri geldiği belirtildi. Ufuk Sünger, babası Sünger\'i buldukları için mutlu olduklarını dile getirerek, \"Babam kaybolduğu sabah telefonunu evde unutmuş. İşe geç kalmadan telefonunu almak için eve doğru koşarken takılıp düşmüş. Başını da kaldırıma çarpmış. Bu şekilde de geçici hafıza kaybı yaşamış\" diye konuştu.



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