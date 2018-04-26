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Kayıp bar işletmecisinin başı ve kolları gövdesinden ayrılmış cesedi bulundu

TARSUS(Mersin), (DHA)- MERSİN’in Tarsus ilçesinde, iki gündür haber alınmayana bar işletmecisi İbrahim Ateş'in (46), iş yerinin deposunda siyah çöp poşetinin içinde başı ve kolları gövdesinden ayrılmış, cesedi bulundu

26 Nisan 2018 18:28

TARSUS(Mersin), (DHA)- MERSİN’in Tarsus ilçesinde, iki gündür haber alınmayana bar işletmecisi İbrahim Ateş\'in (46), iş yerinin deposunda siyah çöp poşetinin içinde başı ve kolları gövdesinden ayrılmış, cesedi bulundu. Olayla ilgili bir bar çalışanının arandığı belirtildi.
​Olay, Kızılmurat Mahallesi Barlar Sokağı’nda meydana geldi. Bar işletmecisi eşi İbrahim Ateş\'ten  iki gündür haber alamayan Ümmügülsüm Ateş, polise başvurdu. Ateş\'in, polise verdiği ifadesinde eşi İbrahim Ateş’in 2 gün önce \'İşe gidiyorum\' diyerek evden ayrıldığını, telefon mesajı ile 10 bin TL isteyince durumdan şüphelendiğini ve hayatından endişe ettiğini bildirdi. Bunun üzerine hareket geçen polis, bara giderek iş yerinde arama yaptı. İş yerinin deposundaki çöp poşetini kontrol eden ekipler, İbrahim Ateş\'in cesediyle karşılaştı. İbrahim Ateş\'in öldürüldükten sonra başının ve kollarının gövdesinden ayrıldığı anlaşıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Ümmügülsüm Ateş\'in ifadesinden yola çıkarak, iş yeri çalışanı M.S.’nin yakalanması için çalışma başlattı.

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