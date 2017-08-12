Kayıp askerin cenazesi, ayaklarına zincir bağlı halde su deposunda bulundu

Siirt'te 3'üncü Komando Tugay Komutanlığı'naki Doğu Kışla Tabur Komutanlığı'nda dün geceden itibaren aranan bir askerin cenazesi su deposunda bulundu. Askerin ayaklarına zincir bağlı olduğu görüldü.

Cumhuriyet Savcılığı'na haber verilmesiyle ortaya çıkan olayda, Doğu Kışla Tabur Komutanlığı'nda askerlik görevini yapan adı açıklanmayan bir asker, dün akşam saatlerinden itibaren bulunamayınca aranmaya başlandı. Aramalar sonucunda askerin cesedi birliğin su deposunun içerisinde ayaklarından zincirli bulundu. Haber verilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Su kuyusundan çıkarılan askerin cesedi, otopsi yapılmak üzere Siirt Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.