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Dünya

KAYIP AP FOTOĞRAFÇISI BULUNDU NEW YORK (A.A)

11 Nisan 2011 02:37

-KAYIP AP FOTOĞRAFÇISI BULUNDU NEW YORK (A.A) - 10.04.2011 - Libya'da kaybolduğu açıklanan Associated Press ajansının ödüllü fotoğrafçısının yerinin tespit edildiği bildirildi.  Associated Press ajansının üst düzey yöneticilerinden John Daniszewski, Altaf Kadri'nin Bingazi'deki AP bürosuna gitmek üzere yolda ve sağlığının iyi olduğunu söyledi. Associated Press ajansından yapılan açıklamada, Altaf Kadri'nin, dün Libya'nın Ecdebiye kenti yakınında, görev sırasındayken meslektaşlarından ayrıldığı ve daha sonra kendisinden haber alınamadığı belirtildi.    Açıklamada, 35 yaşındaki fotoğrafçının hayatından endişe edildiği ve yerinin tespit edilmesi için gerekli adımların atıldığı kaydedildi. Hindistan vatandaşı olan Kadri'nin, Keşmir'de çektiği Hint polisinin ateşinde ölen bir adamın cesedinin başında ağlayan yakınlarının fotoğrafı, bu yıl Dünya Basın Fotoğrafı ödülünü almıştı.

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