Kayıp alzheimer hastasının cesedi bulundu

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - KAHRAMANMARAŞ\'ta 6 gün önce çıktığı evine bir daha dönmeyen 85 yaşındaki Hacı Eskalen\'in cesedi bulundu.

Sabah saatlerinde Üngüt Mahallesi\'ndeki zeytinlikte hareketsiz yatan bir kişiyi görenler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine sevk edilen polis ekipleri tarafından yapılan incelemede yerde yatan kişinin öldüğü ve 4 Eylül\'den bu yana kayıp olarak aranan alzheimer hastası Hacı Eskalen olduğunu belirledi. Yapılan inceleme ardından yaşlı adamın cesedi, otopsi için hastane morguna konuldu. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.



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