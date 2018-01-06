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Kayıp alzheimer hastası aranıyor

Sezgin ÖZDEMİR/ÇAMELİ(Denizli), (DHA)- DENİZLİ'nin Çameli ilçesi Gökçeyaka mahalles'nde oturan alzheimer hastası Rıza Tekin (84), kayboldu

06 Ocak 2018 15:19

Sezgin ÖZDEMİR/ÇAMELİ(Denizli), (DHA)- DENİZLİ\'nin Çameli ilçesi Gökçeyaka mahalles\'nde oturan alzheimer hastası Rıza Tekin (84), kayboldu. Tekin\'i bulmak için bölgede, jandarma ve AFAD ekipleri arama çalışması başlattı.
Gökçeyaka Mahallesi\'nde alzheimer hastası Rıza Tekin, dün Kolak Mahallesi\'ndeki akrabasının yanına gitmek üzere yakınları tarafından yolcu minibüsüne bindirildi. Kocaova Mahallesi yakınlarında minibüsten inen Tekin\'den bir daha haber alınamadı. Yakınları, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Jandarma ekipleri, ihbar üzerine bölgede arama çalışması başlattı. Çalışmalara İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri de katıldı. Ekipler, arama çalışmalarını Rıza Tekin\'in kaybolduğu bölgede sürdürüyor.

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