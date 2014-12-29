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Kayıp AirAsia uçağını arama çalışmaları durduruldu

Endonezya'dan Singapur'a gittiği sırada kaybolan AirAsia uçağını arama çalışmaları havanın kararmasıyla bilikte durduruldu

29 Aralık 2014 19:19

Endonezya'nın Surabaya Adası'ndan Singapur'a giderken dün sabah kaybolan AirAsia uçağını arama çalışmaları havanın kararmasıyla yarın sabaha kadar durdurulurken uçağa ait ize rastlanmadı.

Adem Şalvarcıoğlu’nun AA’da yer alan haberine göre, arama çalışmalarına başkent Cakarta'dan gönderilen Hercules tipi iki askeri uçak destek verdi. Uçaklar, 155 yolcusu ve  7 kişilik mürettebatıyla kaybolan uçağı bulmak için Belitung Adası çevresindeki bölgeyi taradı. Arama çalışmalarına Malezya ve Singapur birer nakliye uçağıyla, Avustralya da Orion tipi iki uçakla  destek verdi.

Endonezya Arama Kurtarma Kurumu Başkanı Bambang Soelistyo, uçağın büyük ihtimalle denize düştüğünü belirterek, "Tahmini çarpma pozisyonu ve bize gelen koordinatlara dayanarak uçağın denizin dibinde olduğunu düşünüyoruz. Ancak emin değiliz. Eğer uçak denizin altındaysa yer tesbiti yapmak gerçekten çok zor " dedi.

Arama çalışmalarına katılan Hercules uçaklardan birinin kaptanı Akal Juang, "Belitung Adası civarındaki arama çalışmalarında herhangi bir nesneye rastlamadık. Hava koşulları gayet iyiydi. Arama çalışmalarımız rahat geçti. Ancak, herhangi bir sonuç alamadık. Cakarta ekibi olarak arama çalışmalarımızı Malezya uçakları ile koordine bir şekilde yürüttük" ifadesinde bulundu. 

Juang havanın kararması nedeniyle arama çalışmalarının tamamlandığını belirterek, yarın sabah tekrar devam edileceğini söyledi.

Arama kurtarma çalışmalarını yaklaşık 120 gazeteci de takip ediyor.  

 

Yardım eden ülkelere teşekkür

 

Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo (Jokowi),  Surabaya Adası'ndan Singapur'a giderken dün sabah kaybolan AirAsia uçağının arama kurtarma çalışmalarında yardımcı olan komşu ülkelere teşekkür ettiğini söyledi.

Endonezya Cumhurbaşkanı Jokowi, Papua Yeni Gine'deki temaslarının ardından başkent Cakarta’ya gelir gelmez kaybolan uçakla ilgili açıklamalarda bulundu.

Endonezya Arama Kurtarma Kurumu’nu ziyaret eden Jokowi, arama çalışmalarıyla ilgili bilgi alırken, uçak kaybolduğunda kendisinin bölgedeki dağlık bir alanda temaslarda bulunduğunu ve "şoke olduğunu" söyledi. 

Jokowi, tüm Endonezya’nın kenetlenip kaybolan uçak ve yolcu yakınları için dua etmesi gerektiğini belirterek, "Böyle bir günde Singapur, Avustralya, Malezya ve Güney Kore gibi komşularımız bize yardımcı oluyor. Onlara da çok teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Güvenlik prosedürlerinin gözden geçirilmesi için talimat verdim 
Bu kazaların önüne geçebilmek için güvenlik önlemlerinin artırılacağının altını çizen Jokowi, "Havacılık güvenliğini artırmak için Endonezya’ya kayıtlı uçakların durumlarını ve ülkemizin güvenlik prosedürlerini gözden geçirmesi için Ulaştırma Bakanı Ignasius Jonan’a talimat verdim" dedi.

Endonezya özel havayolu şirketi AirAsia'a ait yolcu uçağı, dün Endonezya'nın Surabaya Adası'ndan Singapur’a giderken Belitung Adası yakınlarında kaybolmuştu. 

 

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