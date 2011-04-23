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Dünya

Kayıp aile silahla vurulup, bahçeye gömülmüş!

6 kişilik aileden anne ve çocukların cesedi, evlerinin bahçesinde bulundu.

23 Nisan 2011 03:00

T24 - Fransa’nın Nantes şehrinde ay başında ortadan kaybolan 6 kişilik aileden anne ve çocukların cesedi, evlerinin bahçesinde bulundu.

İşletme sahibi olduğu öğrenilen baba, Xavier Dupont de Ligonnes’un (50) izini kaybettirmeden önce, çevresindekilere aslında gizli ajanlık yaptığını ve önemli bir göreve gittiğini söylediğinin ortaya çıktı.



Katolik okulunda öğrenci aile birliğinde görev alan 4 çocuk annesi Agnes (49) ve çocukların cesedi, kayıp soruşturması açan polisin 2 katlı evde yaptığı incelemeler sırasında bahçe avlusunda bir insan bacağına rastlamasıyla bulundu. Bulunan kemik üzerine bahçeyi didik didik kazan polis, önce anne Agnes ve Thomas (21) ve Arthur’un (18)cesetlerine ulaştı.


Silahla öldürüldüler

Ailenin labrador cinsi iki köpeğin yardımıyla kazıyı sürdüren polis, son olarak Anne (16) ve Benoit’nın (14) da cansız bedenlerini bularak çıkardı. Anne ve çocuklarının silahla işlenmiş bir cinayete kurban gittikten sonra gömüldüğü tespit edildi.



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