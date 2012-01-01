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Kayınvalidesini öldürdü, evi yaktı GİRESUN (A.A)

01 Ocak 2012 21:43

-Kayınvalidesini öldürdü, evi yaktı GİRESUN (A.A) - 01.01.2012 - Giresun'da, kayınvalidesini bıçaklayarak öldüren kadın, olayın ardından evini de ateşe vererek yaktı. Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Erikliman köyünde, Müjdehan Birol ile aynı köyde yalnız yaşayan kayınvalidesi Fatma Birol (78) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Müjdehan Birol, kayınvalidesi Fatma Birol'u bıçakla yaraladı. Yaralanan yaşlı kadın, kaçmak istediği sırada evinin bahçesinde yere düştü. Fatma Birol, olay yerinde hayatını kaybetti. Müjdehan Birol, daha sonra kayınvalidesinin evini ateşe verdi. Yanan ev kullanılamaz hale geldi. Birol'un, bugün doğum günü olduğu ve bir sosyal paylaşım sitesine ''Ben böyle olsun istemedim. Haksızlıklara gelemedim. Evet doğum günüm kutlu olsun karanlık kapılarda'' yazdığı öğrenildi. Gözaltına alınan Müjdehan Birol, ilk sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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