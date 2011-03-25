-KAYINPEDERİ YARIN TOPRAĞA VERİLECEK TUNCELİ (A.A) - 25.03.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, misafir olarak kaldığı evin bahcesinde ölü bulunan kayınpederi Ali Hıdır Özdağ'ın (82) cenazesi, Elazığ Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Tunceli Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, 24 Mart'ta, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Yusuf Ziya Kılıçdaroğlu'nun evine misafir olarak gelen Ali Hıdır Özdağ, gece 23.00 sularında uyumak için odasına geçti. Bir süre önce hastalığı nedeniyle vefat eden oğlunun ölümünün ardından bunalıma girmiş olabileceği ileri sürülen Özdağ, odasının kapısını içeriden kilitledikten sonra, 3. katta bulunan evin penceresinden atlayarak intihar etti. Apartmanın zemininde, Özdağ'ın cesedini gören komşuları, olayı Kılıçdaroğlu ailesine bildirdi. Olay yerine gelen polisin incelemelerinin ardından, Özdağ'ın cenazesi Tunceli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Özdağ'ın cenazesi daha sonra otopsi yapılmak üzere Elazığ Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Bu arada, Özdağ'ın cenazesinin, yarın Tunceli'nin Nazimiye ilçesinde toprağa verilmesi bekleniyor.