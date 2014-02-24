Kayınpederi kocasının yanında öldürdü

Shell & Turcas Kurumsal İletişim Müdürü Yankı Özkan Yıldırır (42), dün akşam eşinin gözleri önünde kayınpederi tarafından sokak ortasında silahla vuruldu. Yıldırır, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Sarıyer’de gelini iş kadını Yankı Özkan Yıldırır’ı silahla vurarak öldüren 78 yaşındaki Kemal Yıldırır tutuklanarak mahkemeye sevk edildi.

Kayınpeder tutuklanadı

Cem Tursun ve Arzu Kaya'nın Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, Sarıyer’de gelini iş kadını Yankı Özkan Yıldırır’ı silahla vurarak öldüren 78 yaşındaki Kemal Yıldırır tutuklandı. Kemal Yıldırır, Sarıyer Asayiş Büro Amirliği’ndeki işlemlerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen Yıldırır nöbetçi mahkemece "Kasten adam öldürmek" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dün saat 20.00 sıralarında Sarıyer'de Emirgan Mahallesi Ataman Sokak'ta eşiyle yürüyüş yaparken kayınpederi tarafından sokak ortasında silahla vurulan Yankı Özkan Yıldırır, ağır yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Yıldırır, Maslak Acıbadem Hastanesi'ne kaldırıldı. Yıldırır, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yıldırır'ın eşi, yaşadığı şoku uzun süre atlatamadı. Yıldırır'ın hayatını kaybettiğinin duyulmasının ardından, hastanede bulunan yakınları derin üzüntüye boğuldu.

İddia: Ameliyat sonrası değişti

Yankı Özkan Yıldırır cinayetiyle ilgili şu iddialar konuşuluyor:

Katil zanlısı olan kayınpeder, kısa bir süre önce ağır bir kalp ameliyatı geçirdi. Aileye yakın kişiler, ameliyatın ardından psikolojisi bozulan adamın evini ateşe vermeye çalıştığını, sürekli kavga çıkardığını, bu yüzden eşiyle arasının açıldığını söylediler.

Yankı Özkan Yıldırır, durumun daha da kötüye gitmesi üzerine eşinin annesinin kendileriyle yaşamasına izin verdi. Katil zanlısı kayınpederin, bu durumdan dolayı gelinini suçladığı ve cinayeti planladığı konuşuluyor.

Birçok başarılı işe imza atmıştı

Hayatını kaybeden Yankı Özkan Yıldırır, Kurumsal İletişim Müdürü olarak çalıştığı akaryakıt şirketinde önemli işlere imza atmıştı. Başarılı bir iş kadını olan Yıldırır, çalıştığı şirket adına çok sayıda ödül almış ve sorumluluk projelerine destek vermişti.

Yıldırır'ın şirketi adına aldığı en son ödüllerden biri 50 ülkeden 3 bin 300’ü aşkın çalışmanın katıldığı 10. Stevie International Business Awards olmuştu. Barselona’da düzenlenen törende Shell & Turcas’a yol emniyeti konusunda gerçekleştirdiği çalışmalar nedeniyle “Avrupa’da Yılın Kurumsal Sosyal Sorumluluk Programı” kategorisinde Bronz Stevie Ödülü verilmiş, ödülü, şirketi temsilen Shell & Turcas Kurumsal İletişim Müdürü Yankı Özkan Yıldırır almıştı.

Yıldırır yine son dönemde Shell Eco-marathon yarışması ile ödül almıştı. Proje halka ilişkiler alanındaki en iyi çalışmalardan biri seçilirken, Türkiye Halkla İlişkiler Derneği (TÜHİD), gelecek için değer yaratan bu organizasyona katkıları nedeniyle Shell & Turcas’ı “Altın Pusula” ödülüne layık görmüştü.

Uzun yıllar Turkcell'in kurumsal iletişim departmanında çalışan Özkan Yıldırır Cağaloğlu Lisesi'nden mezun oldu. Yıldırır buradan mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi'ni bitirdi.

Arkadaşları üzüntülerini Twitter'dan paylaştı

Yıldırır'ın öldürülmesi yıllardır birlikte çalıştığı arkadaşlarını da çok üzdü. Yıldırır'ın ardından meslektaşları, Twitter'da üzüntüleri dile getirdi.

İşte o mesajlardan bazıları:

Derya Ünalmışer

İçim yanıyoooo Yankı Özkan Yıldırır sana nasıl kıydılar. Benim melek arkadaşım doğum günü hediyen bu mu olacaktı bana :(((

Lebin Ebru Çokişler

Turkcell yıllarından biricik eski ekip arkadaşımız, iyi insan, Yankı Özkan Yıldırır'ın genç yaşta ani ölümüyle yıkıldım. Başımız sağolsun.

Okşan Atilla Sanön

Turkcell'de tanıdığım çok sevgili arkadaşım,tertemiz bir insan,Yankı Özkan Yıldırır'ı inanılmaz bir şekilde kaybettik.Başımız sağolsun.

Ersu Ablak

7 yıl önce Turkcell'de çalıştığı dönemde tanıdığım mükemmel insan Yankı Özkan Yıldırır'ı kayınpederi öldürmüş. Lanet olsun.

Elif Ergu Demiral

Arkadaşımız Yankı Özkan Yıldırır'ı kayınpederi vurmuş. Yankı ölmüş. İnanamıyorum