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Politika

"Kayınpeder 'Vurun kırın seçimi alın', damat 'Savaşa hazır mıyız?' derse yandaş da kafa kesmeye soyunur"

Eski CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt: Demokrasimizin sorunu Uğur Dündar, Fatih Portakal, Metin Akpınar, Müjdat Gezen değil

30 Aralık 2018 14:31

Eski CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamalarını eleştirdi.

26. Dönem CHP Milletvekili Bozkurt, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan "Vurun kırın seçimi alın",  Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "Savaşa hazır mıyız?" diye sorarsa yandaşın da "kafa kesmeye", "kan banyosuna" soyunacağını söyledi.

Bozkurt, "Demokrasimizin sorunu; tam olarak bu anlayıştır; Uğur Dündar, Fatih Portakal, Metin Akpınar, Müjdat Gezen değil" dedi.

AKP Yalova il başkanı Muğlim Bağatar, 26 Aralık'ta yapılan Yalova İl Gençlik Kolları Danışma Meclisi toplantısında  Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, "Yalova’da seçimi alın, vurun kırın kazanın" dediğini söylemişti.

 

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