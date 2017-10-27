Kayınbiraderlerine ateş açtı: 1 ölü, 2 yaralı

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA)- RİZE\'de İsmail P., tartıştığı kayınbiraderlerinden 55 yaşındaki İsmail Beyhan\'ı cadde ortasında tabancayla vurarak öldürdü, 44 yaşındaki Mahmut Beyhan\'ı yaraladı. Olayda, yoldan geçen 74 yaşındaki Harun K. de seken kurşunla yaralanarak hastaneye kaldırıldı

Olay, saat 13.45 sıralarında Cumhuriyet Caddesi\'nde meydana geldi. İsmail P. ile aralarında husumet bulunduğu kayınbiraderleri İsmail ve Mahmut Beyhan\'la sokakta karşılaştı, taraflar arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönen tartışmada İsmail P. belinden çıkardığı tabancasıyla kayınbiraderi İsmail ve Mahmut Beyhan\'a yönelterek ateşledi. Silah sesleri üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. 15 mermi kovanının bulunduğu olayda vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan İsmail Beyhan, ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Bacağından yaralanan Mahmut Beyhan ve olayda çevrede yürüdüğü sırada yerden seken kurşunun bacağına isabet etmesiyle yaralanan 74 yaşındaki Harun K. da yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay sonrası kaçan şüpheli İsmail P.\'nin yakalanması için çok yönlü çalışma başlattı. Soruşturma sürüyor.

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