Kayıhan Anakargücü'nde



Hakan Kutlu'dan boşalan teknik direktörlük görevi için Ankaragücü'nde Ümit Kayıhan görüşme yapmak için Ankara'ya çağrıldı.





Ankaragücü'nde Hakan Kutlu'nun istifasıyla boşalan teknik direktörlük için arayışlar devam ederken, bu kez Ümit Kayıhan'ın ismi ön plana çıktı.



Kutlu'nun istifasından sonra, önce Ankaragücü'nü 2 kez çalıştırmış Hikmet Karaman ile görüşen sarı-lacivertli yöneticiler, Karaman ile yaşanan para konusundaki pürüzleri aşamayınca bu kez gündeme yine eskiden Ankaragücü'nü çalıştırmış olan Ümit Kayıhan gündeme geldi.



Tecrübeli hocanın Ankara'ya çağrıldığı ve bugün yapılacak görüşme sonrası tarafların anlaşması durumunda sözleşme imzalanacağı öğrenildi.