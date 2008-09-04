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Sağlık

Kaygılı çocuk için ne yapmalı?

Çocuğun kaygılı bir birey haline gelmemesi için, çocuk güven duygusu içinde yetiştirilmeli.

04 Eylül 2008 03:00

Uzmanlar kaygıyı iç ve dış dünyadan kaynaklanan bir tehlike olasılığı ya da tehdit karşısında yaşanan bir duygu olarak tanımlıyor. Çocuğun kaygılı bir birey haline gelmemesi için ise şu önerilerde bulunuyor:

• Çocuk doğduğu andan itibaren güven duygusu içinde yetiştirilmeye çalışılmalıdır.
• Çocuk, anne-baba ve öğretmeni tarafından iyi bir şekilde tanınmalı, yaşıtlarıyla karşılaştırılıp, yapabileceğinin üstünde bir performans için zorlanmamalıdır.
• Çocuk yeni kardeşinin doğumu, yeni eve taşınma, okula başlama veya yeni bir okula geçiş yapma gibi durumlara hazırlanmalıdır. Açıklamalar kaygıyı azaltacaktır.
• Kaygı düzeyi yüksek olan çocuklar belirlenmeli ve hem bu çocuklar hem de aileleri rehberlik hizmetinden yararlanmalıdır. Bu çocukların ilerideki davranışları ve başarı durumları incelenmelidir.

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