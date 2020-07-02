‘Kaygı’ filmi Sivas katliamının yıl dönümünde erişime açıldı

‘Kaygı’ filmi Sivas katliamının 27’nci yıl dönümünde erişime açıldı. Filme Vimeo'dan ulaşılabiliyor.

Ceylan Özgün Özçelik’in yazıp yönettiği ilk uzun metraj filmi “Kaygı”, Sivas katliamının 27’nci yılında ücretsiz olarak 24 saatliğine online erişime açıldı. Algı Eke, Özgür Çevik, Selen Uçer, Kadir Çermik, Boncuk Yılmaz, Asiye Dinçsoy, İpek Türktan Kaynak, Kerem Kupacı, Saygın Soysal, Serhat Midyat, Cüneyt Uzunlar, Nazan Kesal ve Taner Birsel’in rol aldığı filmin görüntü yönetmenliğini Radek Ładczuk yaptı.