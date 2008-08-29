Kayersipor PSG ile eşleşti

Avrupa kupalarında Şampiyonlar Ligi'nin ardından UEFA Kupası'nda da Türk takımlarının rakipleri belirlendi.



Şampiyonlar Ligi 3. öne eleme turunda Steaua Bükreş'e elenerek yoluna UEFA Kupası'nda devam edecek olan Galatasaray ile, UEFA Kupası'nda 2. ön elemeyi geçen Beşiktaş ve organizasyona 1. turdan itibaren katılan Kayserispor'un rakipleri Monaco'da yapılan kura çekimiyle belirlendi.



Seri başı temsilcilerimizden Galatasaray İsviçre'nin Bellinzona takımı ile eşleşirken, Beşiktaş'ın rakibi Ukrayna'dan Metalist Kharkiv oldu. Seri başı olmayan Kayserispor ise muhtemel güçlü rakiplerinin arasından Fransa'nın Paris Saint Germain takımını çekti. Galatasaray'ın rakibi birazdan belli olacak.



UEFA Kupası 1. turunda ilk maçlar 18 Eylül, rövanşları ise 2 Ekim'de yapılacak ve gruplara katılacak takımlar belli olacak. Beşiktaş ve Galatasaray ilk maçı deplasmanda, Kayserispor ise evinde oynayacak.









1. GRUP EŞLEŞMELERİ



Metalist - BEŞİKTAŞ



AC Milan - FC Zürih



FC Timişoara - Partizan



Hertha Berlin - St. Patrick's



Banik Ostrava - Spartak moskova



2 . GRUP EŞLEŞMELERİ



Portsmouth - Guimaraes



KAYSERİSPOR - Paris Saint Germain



Sevilla - Salzburg



Wolfsburg - Rapid Bükreş



Sampdoria - Kaunas



3. GRUP EŞLEŞMELERİ



Maritibo - Valencia



Dinamo Zagreb - Sparta Prag



Manchester City - Omonia



Young Boys - Clup Brugge



Nancy - Motherwell



4. GRUP EŞLEŞMELERİ



Everton - Standard Liege



Napoli - Benfica



Bellinzona - GALATASARAY



NEC Nijmegen - Dinamo Bükreş



Racing Santander - Honka



5. GRUP EŞLEŞMELERİ



APOEL - Schalke 04



Litex - Aston Villa



Avusturya Wien - Lech Poznan



Vitoria Setubal - Heerenveen



Brann - Deportivop La Coruna



6. GRUP EŞLEŞMELERİ



Slavia - Vaslui



Slaven - CSKA Moskova



Brondby - Rosenborg



Cherno More - Stuttgart



Rennes - Twente



7. GRUP EŞLEŞMELERİ



Ajax - Borac



Tottenham - Wisla Krakow



Kobenhavn - Moskova



Zilina - Levski



Borussia Dortmund - Udinese



8. GRUP EŞLEŞMELERİ



Braga - Artmedia



Feyenoord - Kalmar



Hamburg - Unirea Urziceni



Hapoel Tel-Aviv - St. Etienne



Nordsjaelland - Olimpiakos

