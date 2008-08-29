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Spor

Kayersipor PSG ile eşleşti

Beşiktaş, Galatasaray ve Kayserispor’un UEFA Kupası 1. turundaki rakipleri belli oldu. UEFA’da 1. tur maçları 18 Eylül ve 2 Ekim’de oynanacak.

29 Ağustos 2008 03:00

Avrupa kupalarında Şampiyonlar Ligi'nin ardından UEFA Kupası'nda da Türk takımlarının rakipleri belirlendi.

Şampiyonlar Ligi 3. öne eleme turunda Steaua Bükreş'e elenerek yoluna UEFA Kupası'nda devam edecek olan Galatasaray ile, UEFA Kupası'nda 2. ön elemeyi geçen Beşiktaş ve organizasyona 1. turdan itibaren katılan Kayserispor'un rakipleri Monaco'da yapılan kura çekimiyle belirlendi.

Seri başı temsilcilerimizden Galatasaray İsviçre'nin Bellinzona takımı ile eşleşirken, Beşiktaş'ın rakibi Ukrayna'dan Metalist Kharkiv oldu. Seri başı olmayan Kayserispor ise muhtemel güçlü rakiplerinin arasından Fransa'nın Paris Saint Germain takımını çekti. Galatasaray'ın rakibi birazdan belli olacak.

UEFA Kupası 1. turunda ilk maçlar 18 Eylül, rövanşları ise 2 Ekim'de yapılacak ve gruplara katılacak takımlar belli olacak. Beşiktaş ve Galatasaray ilk maçı deplasmanda, Kayserispor ise evinde oynayacak.




1. GRUP EŞLEŞMELERİ

Metalist - BEŞİKTAŞ

AC Milan - FC Zürih

FC Timişoara - Partizan

Hertha Berlin - St. Patrick's

Banik Ostrava - Spartak moskova

2 . GRUP EŞLEŞMELERİ

Portsmouth - Guimaraes

KAYSERİSPOR - Paris Saint Germain

Sevilla - Salzburg

Wolfsburg - Rapid Bükreş

Sampdoria - Kaunas

3. GRUP EŞLEŞMELERİ

Maritibo - Valencia

Dinamo Zagreb - Sparta Prag

Manchester City - Omonia

Young Boys - Clup Brugge

Nancy - Motherwell

4. GRUP EŞLEŞMELERİ

Everton - Standard Liege

Napoli - Benfica

Bellinzona - GALATASARAY

NEC Nijmegen - Dinamo Bükreş

Racing Santander - Honka

5. GRUP EŞLEŞMELERİ

APOEL - Schalke 04

Litex - Aston Villa

Avusturya Wien - Lech Poznan

Vitoria Setubal - Heerenveen

Brann - Deportivop La Coruna

6. GRUP EŞLEŞMELERİ

Slavia - Vaslui

Slaven - CSKA Moskova

Brondby - Rosenborg

Cherno More - Stuttgart

Rennes - Twente

7. GRUP EŞLEŞMELERİ

Ajax - Borac

Tottenham - Wisla Krakow

Kobenhavn - Moskova

Zilina - Levski

Borussia Dortmund - Udinese

8. GRUP EŞLEŞMELERİ

Braga - Artmedia

Feyenoord - Kalmar

Hamburg - Unirea Urziceni

Hapoel Tel-Aviv - St. Etienne

Nordsjaelland - Olimpiakos

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