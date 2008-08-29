Kayersipor PSG ile eşleşti

Avrupa kupalarında Şampiyonlar Ligi'nin ardından UEFA Kupası'nda da Türk takımlarının rakipleri belirlendi.
Şampiyonlar Ligi 3. öne eleme turunda Steaua Bükreş'e elenerek yoluna UEFA Kupası'nda devam edecek olan Galatasaray ile, UEFA Kupası'nda 2. ön elemeyi geçen Beşiktaş ve organizasyona 1. turdan itibaren katılan Kayserispor'un rakipleri Monaco'da yapılan kura çekimiyle belirlendi.
Seri başı temsilcilerimizden Galatasaray İsviçre'nin Bellinzona takımı ile eşleşirken, Beşiktaş'ın rakibi Ukrayna'dan Metalist Kharkiv oldu. Seri başı olmayan Kayserispor ise muhtemel güçlü rakiplerinin arasından Fransa'nın Paris Saint Germain takımını çekti. Galatasaray'ın rakibi birazdan belli olacak.
UEFA Kupası 1. turunda ilk maçlar 18 Eylül, rövanşları ise 2 Ekim'de yapılacak ve gruplara katılacak takımlar belli olacak. Beşiktaş ve Galatasaray ilk maçı deplasmanda, Kayserispor ise evinde oynayacak.
1. GRUP EŞLEŞMELERİ
Metalist - BEŞİKTAŞ
AC Milan - FC Zürih
FC Timişoara - Partizan
Hertha Berlin - St. Patrick's
Banik Ostrava - Spartak moskova
2 . GRUP EŞLEŞMELERİ
Portsmouth - Guimaraes
KAYSERİSPOR - Paris Saint Germain
Sevilla - Salzburg
Wolfsburg - Rapid Bükreş
Sampdoria - Kaunas
3. GRUP EŞLEŞMELERİ
Maritibo - Valencia
Dinamo Zagreb - Sparta Prag
Manchester City - Omonia
Young Boys - Clup Brugge
Nancy - Motherwell
4. GRUP EŞLEŞMELERİ
Everton - Standard Liege
Napoli - Benfica
Bellinzona - GALATASARAY
NEC Nijmegen - Dinamo Bükreş
Racing Santander - Honka
5. GRUP EŞLEŞMELERİ
APOEL - Schalke 04
Litex - Aston Villa
Avusturya Wien - Lech Poznan
Vitoria Setubal - Heerenveen
Brann - Deportivop La Coruna
6. GRUP EŞLEŞMELERİ
Slavia - Vaslui
Slaven - CSKA Moskova
Brondby - Rosenborg
Cherno More - Stuttgart
Rennes - Twente
7. GRUP EŞLEŞMELERİ
Ajax - Borac
Tottenham - Wisla Krakow
Kobenhavn - Moskova
Zilina - Levski
Borussia Dortmund - Udinese
8. GRUP EŞLEŞMELERİ
Braga - Artmedia
Feyenoord - Kalmar
Hamburg - Unirea Urziceni
Hapoel Tel-Aviv - St. Etienne
Nordsjaelland - Olimpiakos