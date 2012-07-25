Kaydıraktan kayıp felç kaldı

Hollandalı turistin Muğla'nın Marmaris İlçesi'ndeki tatil keyfi, acıyla son buldu. 22 yaşındaki Jacobus Smits, eğlenmek için gittiği su parkında kaydıraktan kaydıktan sonra boynu kırılınca felç kaldı.

Hollandalı Jacobus Smits, 18 Temmuz'da, ülkesinden yola çıkıp, aralarında sevgilisi Danique Wynen'in de bulunduğu arkadaş grubuyla tatil için Marmaris'e geldi.

Smits ve arkadaşları, geçen pazar günü, ilçedeki Kemal Elgin Bulvarı Şahin Tepesi'nde bulunan "Aqua Dream' isimli su parkına gitti.

Arkadaşlarıyla eğlenen Smits, bir ara kaymak için su kaydırağına çıktı. İddiaya göre, kaydırağa yüzüstü yatan Smits, 25 metre yükseklikten kaydı. Hemen ardından kayan başka bir kişi ise, havuzdaki suyun içinde bulunan Smits'in üzerine düştü.

Suyun üzerinde hareketsiz kalan Smits, hemen Marmaris Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Yapılan muayenesinde Hollandalı turistin boynunun 5'inci omurunda kırık olduğu belirlendi.

Durumu ağır olan Smits, hemen, tam donanımlı bir ambulansla İzmir'deki Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevkedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, ifadelerine başvurulan su parkının yöneticileri, Smits'in yaralanmasına arkasından kayan arkadaşının neden olduğunu ileri sürdü.

'Kız arkadaşı başından ayrılmıyor'

İzmir'e getirildiğinde boyundan aşağısı felç olan Smits, hemen Prof. Dr. Kemal Yücesoy tarafından ameliyata alındı.

Başarılı geçen operasyonun ardından, oturabilir duruma gelmesi sağlanan ve hastanede tedavisine devam edilen Smits'in, sevgilisi Danique Wynen ise bir an olsun başından ayrılmadı.

Smits'in her türlü ihtiyacıyla yakından ilgilenen Wynen, elleriyle saçlarını okşayıp yaşama tutunmasında en büyük rolü oynadı. Acı haberin ardından Hollanda'dan gelen Smits'in ailesi ise, öncelikle oğullarının sağlığına kavuşması için kolları sıvarken, ambulans uçakla ülkelerine götürmeye hazırlandıkları belirtildi. Smits ailesinin, ihmali olması halinde su parkı aleyhine hukuki mücadele başlatacakları öğrenildi.

Aman dikkat!

Operasyonu gerçekleştiren ve bu tip onlarca hastaya müdahale eden Prof. Dr. Kemal Yücesoy, "Yaz aylarında çok uzun süreden beri bu tip yaralanmalar görüyoruz. Eskiden havuza, denize atlamaya bağlı yaralanmalar görülüyordu. Şimdi ise su parklarının açılmasıyla bu kazalar görülmeye başladı. Her sene 15-20 tane, böyle kolu, bacağı tutmayan tekerlekli sandalyeye, yatağa bağımlı olacak genç insanlar görüyoruz. Hollandalı hastamız, oyun parkında kendi kaydıktan sonra hemen arkasından biri daha kaymış ve onun üzerine düşmüş. Boyun kırığı oluşmuş. Ona bağlı olarak her iki kol ve bacakları bize felç olarak geldi. Ameliyatla boynundaki baskıyı kaldırdık, oturur duruma gelmesini sağladık. Bu şekilde daha erken fizik tedaviye başlanacak. Dünyada kök hücre çalışmaları sürüyor. Belki yıllar sonra kök hücre tedavisi bulunursa, bu hastamız da ondan yararlanıp eski sağlığına kavuşabilir" dedi.

Bu tip kazaların önüne geçilmesi için anaokulundan başlayarak eğitimle bilinçlenmenin gerektiğine dikkat çeken Yücesoy, "Kazalar oluştuktan sonra yapılacak şeyler çok sınırlı. Oluşmadan önlemek gerekiyor. Su parkları gerekli önlemleri muhakkak almalı. Kaydıraktan kayanların belli bir mesafe aralığında kaymasına özen gösterilmeli. Kesinlikle yaralılara uzmanlarca boyunlukla müdahale edilmeli. Denize balıklama atlanmamalı. Havuza kesinlikle kontrolsüz girilmemeli" diye konuştu.

Arkadaşı itiraf etti

Öte yandan, Hollandalı Makiel Adriannus Wilhelmus Voetel'in (22), Marmaris Çarşı Polis Merkezi'nde verdiği ifadesinde, Jacobus Smits'in başını havuzun beton kenarına çarpmasına arkadaşı Van Doorn Henricus Marinus Martinus'un (23) neden olduğunu söylediği öğrenildi.

Voetel'in polise verdiği ifadesinde "Biz yan yana sıralı dört su kaydırağından kayarken Martinus'un, Jacubus Smits'in arkasından kaymasına izin verilmedi. Ancak Martinus buna rağmen kaydı. Biz havuza düştükten kısa bir süre sonra Martinus, Smits'in üzerine düştü ve ayağıyla kafasına vurdu. Smits de kafasına betona vurdu" dediği, Martinus'un da olayı doğruladığı belirtildi.

Hakkında "Taksirle adam yaralamak' suçundan işlem başlatılan Martinus'un ifade vermeden ülkesine döndüğü de öğrenildi.

Olaya tanık olan su parkı görevlisi Yağmur Selin Güngör de "Dört Hollandalı, sıralı dört kaydıraktan kaymak istedi. 5'inci kişiyi arkadaşının arkasından kaymaması konusunda uyardım. Ancak beni dinlemedi, kafasını çarpan kişinin hemen ardından kaydı. Havuza düşerken ayağıyla arkadaşının kafasına vurdu. Arkadaşı da kafasını havuzun kenarına çarptı" diye konuştu.

Cankurtaran Mehmet Kızılçık da yaralı turisti havuzdan çıkardıktan hemen sonra Marmaris Devlet Hastanesi'ne gönderdiklerini söyledi. (DHA)