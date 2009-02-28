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Dünya

Kaydıraklı iş merkezi

İngiltere'deki bir iş merkezinde, çalışanların 3. kattan giriş katına 7 saniyede inmesini sağlayan dev bir kaydırak bulunuyor.

28 Şubat 2009 02:00

İngiltere'de yeni hizmete giren bir iş merkezinde, çalışanların 3. kattan giriş katına 7 saniyede inmesini sağlayan dev bir kaydırak bulunuyor.

Sheffield kentinde açılan Electric Works kompleksinin ortasında bulunan 30 metre uzunluğunda ve 11 metre yüksekliğindeki helezonik kaydırağın çelik ve plastikten imal edildiği belirtiliyor.

Kaydırağın tasarımcısı Toby Hyam, iş merkezini farklı ve eğlenceli bir yer halinde getirmek amacıyla böyle bir projeye imza attıklarını söyledi.

Hyam kaydırağın, son dönemde mali kriz nedeniyle sıkıntılı günler geçiren İngiltere'de çalışanların biraz olsun stres atmalarına yardımcı olmasını ümit ettiklerini sözlerine ekledi.

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