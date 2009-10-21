Kaybolmamak için sarı gül taktılar!

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İlk kafile 'aşısız' gitti

Hac döneminin gelmesiyle birlikte Türkiye'nin çeşitli illerinden pekçok Müslüman, hacca gitmek için hazırlıklarını tamamladı ve yola çıkmaya başladılar.Dün (20 Ekim 2009) ilk hacı kafilesi Ankara'dan Esenboğa Havalimanı'ndan yola çıkması sonrası bugün de Balıkesir'in Gönen ilçesinde 58 kişilik bir hacı kafilesi yola çıktı.Kafile üyelerinin başlarındaki sarı güllerse dikkatlerden kaçmamış, hac kafilesi ilgi odağı olmuştu.Oldukça neşeli görünen kafile üyeleri, "kaybolmamak için" başlarına sarı gül koyduklarını ifade ettiler.Domuz gribi salgınıyla birlikte, Sağlık Bakanlığı tarafından sipariş edilen domuz gribi aşılarının Türkiye'ye geç gelmesi nedeniyle Ankara'dan yola çıkan ilk hacı kafilesinin aşısız gittikleri belirtildi.Kafileye aşılarının, Medine'ye indikten sonra yapılacağı ifade edildi.