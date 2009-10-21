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Yaşam

Kaybolmamak için sarı gül taktılar!

Balıkesir'den Hacca giden 58 kişilik bir kafile, kaybolmamak için başlarına sarı gül koydular.

21 Ekim 2009 03:00

T24 - Balıkesir'den hacca giden 58 kişilik bir kafile, kaybolmamak için başlarına sarı gül koydular.

Hac döneminin gelmesiyle birlikte Türkiye'nin çeşitli illerinden pekçok Müslüman, hacca gitmek için hazırlıklarını tamamladı ve yola çıkmaya başladılar.

Dün (20 Ekim 2009) ilk hacı kafilesi Ankara'dan Esenboğa Havalimanı'ndan yola çıkması sonrası bugün de Balıkesir'in Gönen ilçesinde 58 kişilik bir hacı kafilesi yola çıktı.

Kafile üyelerinin başlarındaki sarı güllerse dikkatlerden kaçmamış, hac kafilesi ilgi odağı olmuştu.

Oldukça neşeli görünen kafile üyeleri, "kaybolmamak için" başlarına sarı gül koyduklarını ifade ettiler.



İlk kafile 'aşısız' gitti

Domuz gribi salgınıyla birlikte, Sağlık Bakanlığı tarafından sipariş edilen domuz gribi aşılarının Türkiye'ye geç gelmesi nedeniyle Ankara'dan yola çıkan ilk hacı kafilesinin aşısız gittikleri belirtildi.

Kafileye aşılarının, Medine'ye indikten sonra yapılacağı ifade edildi.

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