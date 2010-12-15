-KAYBOLANLAR ''NAVİGASYON'' İLE BULUNACAK BOLU (A.A) - 15.12.2010 - Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Kartalkaya Kayak Merkezi'nde, kaybolan kayakçıların yerleri, jandarma arama kurtarma timi tarafından, navigasyon cihazıyla tespit edilecek. Kartalkaya Jandarma Karakolu'na bağlı Arama Kurtarma Timi, Kartalkaya Kayak Merkezi'nde kaybolma vakalarının önüne geçmek ve kaybolan tatilcilerin kısa bir süre içerisinde bulunması için yeni bir uygulama başlattı. Jandarma, kayak merkezinde en fazla kaybolma olaylarının yaşandığı 120 alanı kodlayarak, buralara levha astı. Asılan levha üzerine numara veren jandarma arama timi, levhalara vermiş oldukları kodları ve koordinatlarını navigasyon cihazlarına yükledi. Kaybolma ihbarının gelmesiyle birlikte jandarma arama kurtarma timi, kaybolan kişinin bulunduğu noktayı, ağaçlara asılan levhalar yardımı ile belirleyecek. Daha sonra tim, kar araçlarının üzerine yerleştirilen navigasyonlar ile bölgeye hareket edecek ve bu sayede kaybolan tatilciyi en kısa süre içerisinde bulacak. Ayrıca, kayak sezonunun açılmasıyla birlikte jandarma arama kurtarma timi, otellerde konaklayacak olan tatilcilere kaybolmaları esnasında yapılması gereken kurallar, ormanlık alanda hayatta kalmanın yollarının yer aldığı broşürlerden dağıtacak. Türkiye'nin en güvenilir pistlerin Kartalkaya'da olduğunu ifade eden jandarma yetkilileri, ''Yapmış olduğumuz yeni çalışma ile Kartalkaya'da kaybolma olayı azalacak. Kaybolan tatilciler de en kısa süre içerisinde bulunarak, bulundukları yerlerden kurtarılacak'' diye konuştu. -EN ÇOK KAYBOLMANIN YAŞANDIĞI 120 NOKTA- Yetkililer, Kartalkaya'da en çok kaybolma vakasının yaşandığı alanın tespit edildiğini, bu alanların levhalarla kodlandığını bildirdi. Bu çalışmanın başarılı olması için tatilcilerin de desteğini bekleyen jandarma ekipleri, kayak yapmak için pistlere çıkan tatilcilerin, öncelikle yanlarına şarjı tam dolu cep telefonlarını almaları gerektiğini, kaybolduklarını anladıkları andan itibaren 156 jandarma ihbar telefonunu arayarak kaybolduklarını bildirmeleri gerektiği ifade edildi. Kaybolan kişinin, panik yapmadan bulunduğu alan içerisinde fosforlu bir şekilde bulunan levhalara bakması ve bu bilgiyi jandarma 156 ihbar telefonuna bildirmesi gerekirken, bu bilgiyi verdikten sonra kaybolan kişinin o bölgeden ayrılmadan beklemesi ve soğuk havadan etkilenmemesi için hızlı olamamak şartı ile hareket etmesi gerekiyor.