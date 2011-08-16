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Dünya

Kaybolan iki uçağın enkazı bulundu KAPSTADT (A.A) 

16 Ağustos 2011 17:14

-Kaybolan iki uçağın enkazı bulundu KAPSTADT (A.A) - 16.08.2011 - Güney Afrika'da, pazar günü gösteri uçuşu dönüşü kaybolan 80 yıllık iki uçağın enkazı bulundu. Arama kurtarma ekipleri, 13 kişinin cesedine de ulaştı. Limpopo eyaleti polisi yetkilileri, pazar günü gösteri uçuşundan sonra Gauteng eyaletine gitmek üzere yola çıkan ve kaybolan iki uçağın enkazının bu sabah dağlık Mamotsviri bölgesinde bulunduğunu bildirdi. Polis, kötü hava koşullarının arama kurtarma çalışmalarını zorlaştırdığını kaydetti. Albatross üretimi iki uçakta hayatını kaybeden 13 kişiden ikisinin çocuk olduğu belirtiliyor. Uçakların neden düştüğü henüz bilinmiyor.

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