-KAYBOLAN MÜHÜR BULUNDU ÇANAKKALE (A.A) - 12.06.2011 - Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde kaybolan mührün bir seçmen tarafından yanlışlıkla eve götürüldüğü belirlendi. Alınan bilgiye göre, Dalyan Mahallesi'nde İsmail Baykut İlköğretim Okulundaki 1018 numaralı sandıkta oyunu kullanan Ethem Cüneyt Ataç'ın, oyunu kullandıktan sonra mührü de alarak evine gittiği belirlendi. Ataç, bir süre sonra okula gelerek mührü sandık görevlilerine teslim etti. Ataç, ''Oyumu kullandıktan sonra eve gittiğimde mührün cebimde olduğunu fark ettim. Hemen alıp sandık görevlilerine getirdim. Oyumu kullandıktan sonra mührü yanlışlıkla cebime koymuşum'' dedi.