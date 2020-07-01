T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kaybolan kedisi 12 yıl sonra geri döndü

01 Temmuz 2020 18:31

İngiltere’de, Vicky Swinson adlı kadın, 12 yıl önce kaybettiği “Gucci” adlı kedisine tekrar kavuştu.

ETİKETLER

kedisi 12 yıl sonra döndüingiltere
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24