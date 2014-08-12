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Kaybolan eski Danıştay Başkanı Süleyman Türkoğlu bulundu

Tedavi gördüğü hastaneden ayrıldıktan sonra kendisinden 41 saat haber alınamayan 89 yaşındaki eski Danıştay Başkanı Süleyman Türkoğlu sonra bulundu

12 Ağustos 2014 00:26

Eski Danıştay Başkanı ve 8'inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın danışmanı Süleyman Türkoğlu'dan, tedavi gördüğü Ufuk Hastanesinden ayrıldıktan sonra haber alınamamıştı.

DHA'nın haberine göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin yoğun çalışması sonucu Türkoğlu, evinin yakınlarındaki çalılıkta bulundu. Tedavi gördüğü hastaneden Konutkent'teki evine gitmek üzere ayrılan Türkoğlu'nun, metrodan indikten sonra yolu karıştırdığı ve kaybolduğu anlaşıldı.

Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Türkoğlu'nun, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

 

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