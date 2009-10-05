Kaybolan çocuklar için 100 polis daha

Kayseri'de Ramazan Bayramı'nın 2. günü kaybolan çocukların bulunması için Talas ilçesinde polis ekipleri tarafından sürdürülen arama çalışmalarına, Kayseri'den gelen 100 polis memuru daha katıldı.

Yaklaşık 250 sivil polis, Alidağı'nın eteklerindeki Endürlük ve Kıranardı mahallelerindeki bağ evleri, ahırlar ve viranelerde kayıp 3 çocuğu arıyor.

Talas ilçesinin Bahçelievler, Tablakaya, Kiçiköy ve Harman mahallelerinde de polis ekipleri apartmanlarda, bağ evlerinde, inşaatlarda ve boş arazilerde çocukları bulmak için arama yaptı.

Mahalle sakinlerinden çocukları görmeleri halinde polisi aramaları, şüpheli kişilerin ihbar edilmesi istendi. Bayramda 2 çocuğu kaybolan Hamza Tekin, çocuklarının bulunması için taşıdıkları umutların her geçen gün azaldığını belirterek, "Çocuklar kaybolalı 14 gün oldu. Bana göre çocuklarımız kaybolmadı kaçırıldı. Kaybolan 3 çocuk nerede kalır, ne yer, ne içer bilmiyorum" dedi.

Kayseri'nin Talas ilçesinde 8 yaşındaki Ahmet Tuna Tekin, 6 yaşındaki kız kardeşi Dilruba Tekin ile aynı mahallede 11 yaşındaki Türkan Ay, bayramın 2. günü şeker toplamak için evlerinden ayrılmış, ancak geri dönmemişti.