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Kaybolan çocuk, 8 saat sonra donmak üzereyken bulundu (2)

İBRAHİM'E JANDARMA KOMUTANI BİSİKLET HEDİYE ETTİ Şanlıurfa'da kaybolduktan 8 saat sonra jandarma  ekipleri tarafından donmak üzereyken bulunan 5 yaşındaki İbrahim Halil Gönül, hastanedeki tedavisinin ardından babası Cevat Gönül ile birlikte İl Jandarma Ko

18 Aralık 2018 19:38

İBRAHİM\'E JANDARMA KOMUTANI BİSİKLET HEDİYE ETTİ
Şanlıurfa\'da kaybolduktan 8 saat sonra jandarma  ekipleri tarafından donmak üzereyken bulunan 5 yaşındaki İbrahim Halil Gönül, hastanedeki tedavisinin ardından babası Cevat Gönül ile birlikte İl Jandarma Komutanlığı\'na gelerek kendisini kurtaran askerlere teşekkür etti. İl Jandarma Komutanı Eyüp Sabri Kirişçi de İbrahim Halil\'e bisiklet hediye etti. Baba Cevat Gönül, Kirişçi\'ye teşekkür ederek, \"Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin çocuğum kaybolduktan sonra hemen jandarmayı aradım. Onlar da hemen gelerek oğlumun bulunması için çalışma yaptı. Sekiz  saat sonra jandarma, oğlumu bulup bize teslim etti. Emeği geçen tüm askerlere, komutanlarımıza teşekkür ediyorum\" dedi.

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)

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