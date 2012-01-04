Kaybolan arıların sırrı çözüldü!

T24

Parazit Kuzey Amerika'yı tehdit ediyor



İlk kez San Francisco Eyalet Üniversitesi kampüsünde gözlenen sorunu ortaya çıkaran Amerikalı araştırmacılar, bu parazitin, arıların topluca ortadan kaybolmaları veya bunun nedenlerini belirlemek konusunda yardımcı olabileceğinin altını çizdiler.ABD'de 2006'da ortaya çıkan bu gizemli olay sonucu, ürün hasadında döllenme için elzem olan bal arısı popülasyonunda önemli düşüş görülmüştü. Özellikle meyve ve bazı sebzelerdeki bu üretim sahası, yılda 15 milyar dolarlık bir ekonomiyi ve insan beslenmesinin üçte birini temsil ediyor.San Francisco Eyalet Üniversitesi Biyoloji Profesörü John Hafernik, "Apocephalus borealis" adı verilen bu sinek parazitinin şimdiye kadar yalnızca California ve Güney Dakota'daki bal arılarında tespit edildiğini belirtirken, bu parazit riskinin tüm Kuzey Amerika'yı tehdit ettiğinin altını çizdi.Bir sineğin yumurtalarını bir arının karnına bırakmasıyla kovanın altüst olduğunu belirten araştırmacılar, parazitin bulaşmasıyla arıların, ışık kaynaklarının yakınında toplaşmak için kovanlarını terk ettiklerini kaydettiler.Aynı üniversiteden bir başka araştırmacı Andrew Core da gözlemlerine göre, enfekte olan arıların yön duygusu olmaksızın yuvarlaklar çizmeye başladıklarını, bacakları üzerinde duramadıklarını ve bir zombiye döndüklerini ifade etti. Araştırma, PLoS ONE dergisinde yayınlandı.