'Kaybedenler Kulübü' bu defa kazandı

T24

Kaybedenler Kulübü fragmanı

Cuma vizyonda

Gerçek kaybedenler çarşamba izleyecek

ELEŞTİRMENLER NE DEDİ?

Serdar Akbıyık: Bu film fenomen olacak



Alper Turgut: Rol Nejat'a çok yakışmış



Tolga Örnek'in 90’lı yıllarda efsane haline gelen radyo programı "Kaybedenler Kulübü"nden yola çıkarak aynı adla çektiği filmine eleştirmenlerden tam not geldi. Milliyet gazetesinde yer alan haber şöyle:Başrollerini Yiğit Özşener, Nejat İşler, Ahu Türkpençe ve Rıza Kocaoğlu'nun paylaştığı filmin basın gösterimi dün sabah Maçka G- Mall Sinemaları'nda yapıldı."Sizinle yatmış mıydık" gibi replikleriyle akıllarda yer eden radyocular Mete Avunduk ve Kaan Çaydamlı’nın hikâyesini anlatan film “Ekip film tedirginlikle sunar, pompalamaya hazır mısınız?“ sloganıyla cuma günü seyirciyle buluşacak. Filme içerdiği sevişme sahneleri nedeniyle 15+ yaş sınırı verildi.Yönetmen Tolga Örnek'in, Mehmet Ada Öztekin'le senaryosunu yazdığı filmin oyuncuların isteğiyle fragmanda yer verilmeyen grup seks sahnesi ise eleştirmenler tarafından çok estetik bulundu.Nejat İşler ve Yiğit Özşener'in iki genç kızla oynadıkları, uzaktan ve hızlı tempoda gösterilen sahnede yönetmen Örnek oyuncular rahat etsin diye kendisi de şortuna kadar soyunmuştu.Yönetmen Örnek, "Kaybedenler Kulübü"nün iki gerçek kahramanı Mete Avunduk ve Kaan Çaydamlı’nın ise filmi ilk kez çarşamba günü Kadıköy'de yapılacak galada izleyecekleri belirtti.Mete Avunduk (sol altta) ve Kaan?Çaydamlı’nın (sağda) hikâyesini anlatan filmde Nejat İşler ve Yiğit Özşener başrolde...Nil Kural: 90’ların ruhunu yansıtıyorTürkiye'de pek çekilmeyen bir alt kültür örneği... 90'lı yılları hatırlayanlar için o dönemin ruhunu çok iyi yansıtan bir film. Oyunculuklar başarılı. Eğlenceli bir film ortaya çıkmış.Atilla Dorsay: Sevişme sahneleri çok estetikSinemamızda son dönemde yapılmış en modern, en genç işi film. Gerçekten varolmuş bir radyonun öyküsü. Bütün bohem hayatı ve mutsuz gençliği, tatminsiz insanları anlatıyor. Oyunculukların hepsi birinci sınıf. Nejat'la Yiğit harika... Sevişme sahneleri çok estetik verilmiş. Hiç rahatsız etmiyor. Tolga iyi bir yönetmen, bir kere daha gördük.Son dönemde seyrettiğim gençlere seslenen en başarılı film. Gerçek bir hayat hikâyesi. Şu anda toplumdaki iletişimsizliğin içinde iletişimin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Bu anlamda filmde birçok gönderme var. Bu filmde onlar, bütün toplumsal değerlerin dışına çıkarak özgür olmaya çalışıyorlar. Tolga'nın bakışını çok beğendim. Bu filmde turnayı gözünden vurmuş. Oyunculuklar da çok başarılı. Bu film fenomen olacak diyorum. Bir sinema filminde olması gerektiği kadar sevişme sahnesi var. Bu sahneler sömürülmüyor.Beklentimden iyi bir filmdi. Figürasyon çok kötüydü. Kadın oyuncular dışında bütün oyuncular iyiydi. Kadın erkek ilişkilerinde batar diye düşünüyordum ama iyi toparlamışlar. Rol Nejat İşler'e çok yakışmış, hiç sırıtmamış. Sevişme sahneleri de çok dozunda.