-KAYARAK YOLU KAPATAN TIR ULAŞIMI AKSATTI BOLU (A.A) - 26.12.2010 - Bolu-Mudurnu karayolunda gizli buzlanma nedeniyle kayan tır, ulaşımın aksamasına neden oldu. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Mudurnu'dan Bolu yönüne giden Mehmet Faruk Ergün idaresindeki 73 DF 736 plakalı tır, Güney Felakettin köyü yakınlarında gizli buzlanma nedeniyle kaymaya başladı. Kayan tır, yolun çift taraflı ulaşıma kapanmasına ve çift taraflı uzun araç kuyruğunun oluşmasına neden oldu. Çağrılan çekici gelmeyince kayan tır, olay yerine gelen başka bir tırın yardımıyla yoldan çekildi. Kurtarma çalışmaları yapıldığı sırada ise bir otomobilin kayarak ormanlık alana girdiği kazada, maddi hasar meydana geldi. Vatandaşlar, yolun bazı kesimlerinde oluşan gizli buzlanmaları karayolu ekipleri tarafından tuzlama yapılarak sürekli kontrol edilmesini istedi.