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Kayapınar Belediye Başkanı Mehmet Ali Aydın tahliye edildi

Mehmet Ali Aydın’ın 20 yıla kadar hapsi isteniyor

10 Mayıs 2017 20:21

Görevden alınan Kayapınar Belediye Başkanı Mehmet Ali Aydın, bugün mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme Aydın'ın tahliye edilmesine karar verdi.

İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden alınan Kayapınar Belediye Başkanı Mehmet Ali Aydın’ın tutuklu olarak yargılandığı dava bugün görüldü. Mahkeme heyeti Aydın’ın tahliye edilmesine karar verdi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanan ve kayyım atanan Kayapınar Belediye Başkanı Mehmet Ali Aydın’ın yargılandığı davaya devam edildi. Aydın’ın “Terör örgütü üyeliği” ve “terör örgütü propagandası yapmak” iddialarıyla 20 yıla kadar hapsi isteniyor.

Mehmet Ali Aydın, Diyarbakır 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın bugünkü duruşmasına SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) aracılığıyla katıldı. Hakkındaki suçlamaları reddeden Aydın, tahliyesini talep etti.

Avukat savunmalarının ardından ara kararlarını açıklayan mahkeme, savunmasının alınmış olması ve kaçma şüphesi bulunmaması nedeniyle Mehmet Ali Aydın’ın tahliye edilmesine karar verdi. 

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