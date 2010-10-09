-KAYALIKLARDAN DÜŞEN KÜÇÜK İZCİ, YARALANDI SİVAS (A.A) - 09.10.2010 - Sivas'ın Ulaş ilçesinde Tecer Dağı eteklerinde faaliyette bulunan izci grubundaki 12 yaşındaki kız öğrenci, kayalıklardan düşerek yaralandı. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, kentte çeşitli lise ve ilköğretim okullarındaki izci grubu öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde, bir grup dağcıyla birlikte faaliyette bulunmak üzere sabah saatlerinde Ulaş ilçesine hareket etti. Yaklaşık 100 kişilik grup, ilçeye 10 kilometre uzaklıktaki Tecer Dağı'na tırmanmaya başladı. Dağcılar, yaklaşık 2 bin 600 metre yüksekliğindeki Tecer Dağı'nın zirvesine yönelirken, arkadan gelen ilköğretim 7. ve 8. sınıf ile lise öğrencilerinden oluşan izci grubu da öğretmenleriyle birlikte dağın eteklerinde tırmanışa geçti. Yağışlı ve sisli havanın etkili olduğu bölgede yapılan tırmanış sırasında görüş mesafesinin çok azaldığı bir bölgede, izcilerden 75. Yıl İlköğretim Okulu 7. sınıf öğrencisi Zeynep Sağcı, bir anda dengesini kaybederek düştü. Başını kayaya çarparak yaralanan öğrenci öğretmenleri tarafından dağın eteklerinden düz alana getirildi. Sağcı, ilçeye bağlı Ovacık köyünden gelen ve bu sırada bölgeden geçen Tedaş'a ait bir arazi aracına bindirilerek, coğrafi şartlar nedeniyle Demirci köyü yakınlarına kadar gelebilen ve burada bekleyen ambulansa konuldu. Ambulansta ilk müdahalesi yapılan Zeynep Sağcı, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.