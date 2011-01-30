-KAYAKLI KOŞUDA TÜRK SPORCU 27. OLDU ERZURUM (A.A) - 30.01.2011 - 25. Dünya Üniversiteler Kış Oyunları Kuzey Kombine Toplu Çıkış Kayaklı Koşu 10 kilometrelik yarışta, Alman sporcu Steffen Tepel yarışın ilk etabını, 28:31.0'lık derecesiyle ilk sırada tamamladı. Yarışta ilk kez yarışan Mustafa Öztaşyonar ilk etabı 27. sırada tamamladı. Alman kayakçının ardından İsviçreli Christian Kuster 29:26.3 ile ikinci, Rus Mikhail Barinov 29:26.6'lık derecesiyle yarışı 3. sırada bitirmeyi başardı. Bu arada, Polonyalı Andrzej Zarycki, Avusturyalı Johannes Weiss ve Rus Niyaz Nabeev ise yarışı bitiremedi. Öte yandan, Kuzey Kombine'nin ikinci etabı ise kayakla atlama bölümünden oluşuyor. Burada yarışan sporcular bugün saat 13.30'da atlama kulelerine giderek, yarışa devam edecekler. Madalyalar da bu atlayışlar sonrasında sahibini bulacak. -MUSTAFA ÖZTAŞYONAR 27. OLDU- Kuzey Kombine Toplu Çıkış Kayaklı Koşu 10 kilometrelik yarışta ilk kez yarışan ve adını tarihe yazdıran Mustafa Öztaşyonar ilk etabı 27. sırada tamamladı. Toplam 30 sporcunun yarıştığı ilk etapta milli sporcu, 44:05.0'lık derece elde etti. -SEYİRCİLERDEN DESTEK- Erzurum'un Kandilli Bölgesi'nde yer alan kayak merkezinde çok sayıda Türk taraftar da milli sporcuya destek vermek için tribünlerde yerini aldı. Mustafa Öztaşyonar'ın yarışta gerilerde kalmasına karşın, her etabı bitirişinde Türk taraftarlar kendisine alkışlarla destek olmaya çalıştı. Mustafa Öztaşyonar da bu desteği boşa çıkarmayarak, yarışı bitirmeyi başardı.