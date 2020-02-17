Kayak Milli Takımı sporcusu Sıla Kara, teleferikten düşmek üzere olan bir çocuğu 15 dakika havada tutarak hayatını kurtardı

Slovenya'daki kayak merkezinde bindiği teleferikten düşmek üzere olan 12 yaşındaki bir çocuğu 15 dakika boyunca havada tutarak hayatını kurtaran Türkiye Kayak Milli Takımı sporcusu Sıla Kara, sporcusu olduğu kulübe girişte alkışlarla karşılandı. Erzurum Kayak Kulübü sporcuları, Sıla Kara'yı bedenleri ile yaptıkları kalbin içine alarak hep bir ağızdan, "Seninle gurur duyuyoruz" diye bağırdı.

Türkiye Kayak Milli Takımı sporcusu Sıla Kara, Çin'de düzenlenecek 2022 Kış Olimpiyatları'nda yer alabilmek için Slovenya'da 12-13 Şubat tarihleri arasında düzenlenen 'Krvavec Giant Slalom' yarışmasına katıldı.

Alp disiplininde yarışan Kara, final ayağı öncesi ısınmak için teleferikle piste çıkarken, yanında oturan 12 yaşında Sloven erkek çocuk dengesini kaybetti. Çocuk, teleferikten düşerken o sırada ayağını uzatan Kara'nın kayak takımlarına tutundu. Kara, daha sonra da elleriyle çocuğu havada yaklaşık 15 dakika tuttu. Sloven çocuk, kısa süre sonra gelen ekipler tarafından kurtarıldı.

Krvavec halkı tarafından 'kahraman' ilan edilen milli sporcu Kara'ya, kentin emniyet müdürü tarafından madalya da verildi.

Slovenya'dan döner dönmez sporcusu olduğu Erzurum Kayak Kulübü'ne giden Sıla Kara burada alkışlar karşılandı. Sıla Kara'yı kulübün dışına çıkaran sporcular, onu bedenleri ile oluşturdukları kalbin içine alıp hep bir ağızdan, "Seninle gurur duyuyoruz" diye bağırdı. Sporcular daha sonra Kara'yı elleri ile havaya fırlattı.