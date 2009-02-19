Türkiye'nin önde gelen kayak merkezlerinde kar kalınlığı Kartalkaya'da 240, Uludağ'da 228, Erciyes'te 180, Bayraktepe'de 140, Palandöken'de 100, Karacadağ'da 20 santimetre olarak ölçüldü.



Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde etkili olan yağışın ardından kar kalınlığı 240 santimetre olarak ölçüldü. Otellerin hafta içi doluluk oranının yüzde 80, hafta sonları yüzde 100'e ulaştığı bildirildi.



Pistlerin tamamının kayak yapmaya elverişli olduğunu belirten yetkililer, kayak merkezine ulaşım sağlayan yolun da açık olduğunu kaydetti.



Kayarak yoldan çıkan tatilcilerin araçları, 24 saat yol kenarında traktör römorklarında bekleyen köylüler tarafından belli bir ücret karşılığında traktörler ile çekilerek çıkartılıyor.



Uludağ



Kış turizm merkezlerinden Uludağ'da, kar kalınlığı 228 santimetre olarak ölçüldü.



Uludağ Meteoroloji İstasyonu yetkililerinden alınan bilgiye göre, "Beyaz Cennet" olarak da anılan Uludağ'da son yağışlarla birlikte oteller bölgesindeki kar kalınlığı 228 santimetreye yükseldi.



Sıcaklığın gece eksi 5, sabah saatlerinde de eksi 2 derece olduğu Uludağ'da, öğleden sonra kar yağışının başlayacağı ve yağışın 3 gün süreceğinin tahmin edildiği bildirildi.



Yetkililer, kar yağışıyla birlikte görüş mesafesinin zaman zaman 50 altına inmesinin ve yağışın ardından da yoğun sis geçişlerinin yaşanmasının beklendiğini belirterek, sürücülerden dikkatli olmalarını istedi.



Öte yandan, Uludağ'daki otellerde geçen haftalardaki öğrenci ağırlıklı grupların yerlerini kayaksever tatilcilere bıraktığı, hafta sonunda doluluk oranının yüzde 90'lara ulaşacağı kaydedildi.



Erciyes



Kayseri'de Pazartesi günü başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı sonucu, Erciyes Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 180 santimetreye ulaştı.



Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, kayak merkezindeki pistlerin "şinotrak" adı verilen kar aracıyla sertleştirilip düzeltildiğini, hafta sonu çok sayıda kayakseverin Erciyes'e gelmesinin beklendiğini kaydetti.



Öte yandan, Kulüplerarası Asım Kurt Kayak Mukavement Yarışması, 21-22 Şubatta Erciyes'te yapılacak. Yarışmaya, 18 kulüpten 150 sporcu katılacak.



Türkiye Liselerarası Kayak Şampiyonası da 22-24 Şubat tarihleri arasında yine Erciyes Kayak Merkezi'nde yapılacak.



Erciyes Kayak Merkezi'nde 1 saati 10 liraya, günlüğü 25 liraya kayak kiralanabiliyor.



Bayraktepe



Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bulunan Bayraktepe Kayak Merkezi'nde, son yağan karla birlikte pistlerdeki kar kalınlığı 130 santimetreye ulaştı.



Kayak merkezindeki 7 kayak pistinden 6'sı, kar makinesiyle ezilerek kayak için uygun hale getirildi.



Çamkar Otel Genel Müdürü Kamuran Eroğlu, tur operatörleriyle yapılan görüşmelerin ardından otellerindeki doluluk oranının yüzde 90'a yükseldiğini söyledi.



Konuklarının tamamının yerli turist olduğunu belirten Erdoğlu, "Sürekli rezervasyon alıyoruz. İnşallah mart ayı içinde aynı şekilde devam ederiz" diye konuştu.



Öte yandan, doluluk oranının Toprak Otel'de yüzde 65, Kardelen Otel'de ise yüzde 60 olduğu öğrenildi.



Palandöken



Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi'nde etkili olan kar yağışının ardından kar kalınlığının 1 metreye ulaştığı bildirildi.



Kayak merkezindeki otellerden Dedeman Otel Genel Müdürü Nuri Avşarer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kar yağışının ardından rahat bir nefes aldıklarını söyledi.



Kar sıkıntısı nedeniyle otellerin doluluk oranının arzu edilen durumda olmadığını ifade eden Avşarer, "Otelin doluluk oranı yüzde 60. Kar yağışı sonrasında Palandöken'de kar kalınlığı 1 metreye ulaştı. Bundan sonra alınan yeni rezervasyonlarla otelin doluluk oranının artmasını bekliyoruz" diye konuştu.



Polat Renaissance Otel yetkilileri da kar yağışının ardından Palandöken'de hareketlilik yaşanmaya başladığını belirterek, yüzde 59 olan doluluk oranının artmasını beklediklerini kaydetti.



Karacadağ



Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki Karacadağ Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 20 santimetre olarak ölçüldü.



Alınan bilgiye göre, 1919 rakımlı Karacadağ Kayak Merkezi'nde geçen hafta etkili olan yağmurun ardından eriyen kar, 3 gün önce yeniden başlayan kar yağışıyla birlikte 20 santimetreye ulaştı.



Konaklama tesislerinin bulunmadığı, civar il ve ilçelerden vatandaşların özellikle hafta sonları günübirlik ziyaret ettiği kayak merkezinde, hafta sonuna kadar etkili kar yağışı bekleniyor.

