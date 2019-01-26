Kayak merkezinde 200 kişi mahsur kaldı; kurtarma çalışmaları sabah yenden başladı

Denizli’nin Tavas ilçesinde kayak merkezine giden vatandaşlar dönüş yolunda aniden bastıran kar ve tipi sebebiyle yolda kaldı. DAFAD ve AFAD ekipleri tarafından kurtarılan 200 kişi geçici olarak belediyenin sosyal tesislerinde misafir edildi.

Yaklaşık 1 metreye ulaşan kar kalınlığı nedeniyle yol ulaşıma kapandı, çalışmalara ara verildi. Ulaşıma kapanan yolu açmak için çalışmalara sabah saatlerinde yeniden başlandı. Çalışmalara ara veren ekipler, kar kürüme çalışmalarına sabahın erken saatlerinde tekrar başladı. 4 iş makinesi, 2 kar kürüme kamyonuyla yolu açmak için yoğun çaba sarf ediyor. Yolda kalan araçlar ise ekipler tarafından çekiliyor.

Ekipler, kayak merkezine giden yolu açmak için iş makineleriyle çalışma başlattı. Ulaşımın kapanması nedeniyle, tahliye edilemeyen tatilciler, Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal tesislerinde toplandı. Vatandaşların burada ısınma ve gıda gibi temel ihtiyaçları karşılandı. Mahsur kalan vatandaşların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ekipler, görüş mesafesinin tipi nedeniyle sıfıra düşmesi ve kar kalınlığının yaklaşık 1 metreyi bulması nedeniyle çalışmalara ara verilmişti.

"Vatandaşlarımızın ihtiyaçları karşılanıyor"

Denizli İtfaiye Daire Başkanı Murat Başlı, çalışmalara ara verildiğini belirterek, "Çalışmalarımız sabah saat 06.00´da devam edecek. Mahsur kalan vatandaşlarımızın ihtiyaçları karşılanıyor. Yanlarında Denizli Büyükşehir Belediyesi´nin ekipleri var. Çalışmalar gün ışığında devam edecek. Vatandaşlarımızı en kısa sürede kurtaracağız. Yer yer kar kalınlığı 1 metreyi buluyor. Tipiden dolayı göz gözü görmüyor. Vatandaşlarımız güvende sağlık sorunu olan da bulunmuyor" dedi.