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Yaşam

Kayahan'ın tedavi gördüğü hastaneden ilk açıklama

'Hastalığın yaygınlaşması ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle maalesef kendisini kaybettik'

03 Nisan 2015 12:48

Ünlü Sanatçı Kayahan'ın ölümüyle ilgili bir süredir kanser tedavisi gördüğü hastaneden yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Küçük hücreli akciğer kanseri nedeniyle bir süredir tedavi gören ünlü sanatçı Kayahan, sabah saatlerinde hayatını kaybetti" denildi.

66 yaşındaki ünlü sanatçının tedavisini yürüten Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Gökhan Demir, “Kayahan 1,5 yıldır ileri evre küçük hücreli akciğer kanseri nedeniyle hastanemizde tedavi görüyordu. İlk dönemde tedaviye çok iyi cevap vermesine rağmen, son dönemde tedaviye gelişen direnç, hastalığın yaygınlaşması ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle maalesef kendisini kaybettik" dedi.

Yoğun Bakım Sorumlusu Prof. Dr. Nahit Çakar, “Hastamız bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Kayahan, hastalığının ilerlemesi sonucu oluşan solunum yetmezliği ve bunun beraberinde gelişen çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı.

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