Yıllar önce şarkıcı eşi Tayfun Duygulu’yu aldattığı için kızı Beste ile karşı karşıya gelen Kayahan, yine sesini yükseltti.: Kızım yine yanlış bir insanı seçti. Kaan ile evlenirse yanar!



Daha önce başından iki evlilik geçen Kayahan’ın kızı Beste Açar, 3’üncü evliliğine hazırlanıyor. Kaan Erdoğan isimli gençle nişanlanan Beste, babasının damat adayını beğenmeyerek nişanı bozması üzerine iki arada kaldı. Babasının “evlenme” baskılarına rağmen ilişkisini sürdüren Beste Acar’ın ne karar vereceği merak konusu oldu. Kayahan yeni damat adayına neden karşı olduğunu Vatan’a anlattı:



Beste’ye, Onur ile evlenirken de nasihat etmiştim. O zaman da beni dinlemedi. Hayatında çok önemli bir hata yaptı. Şimdi yine o gençle (Kaan Erdoğan) ile aynı hataya düştü. O yüzden anne ve babası olarak bu evliliğini tasvip etmiyoruz. Benim şöyle bir adetim vardır, bir insan 30’una geldiyse anne-baba artık sadece ona nasihat edebilir, karışamaz. O gençle aile arasında bir nişan yaptık sonra bozuldu. Nişan Beste’nin isteği üzerine yapıldı onu kırmak istemedik. Fakat daha sonra baktık ki bu ilişki evlilik için uygun değil. Bazı şeyler oldu ve ondan sonra biz ’Bu nişan bitmiştir’ dedik.



Kızımın Onur ile evliliğinden 10 yaşında Oben isimli bir oğlu var. Fakat torunumuzun ortada babası yok. Var olduğunda da yoktu zaten, şimdi hepten yok.



Kaan Bey’in de Oben ile ilgilenip ilgilenmeyeceğini bilmiyorum. Ama ilgilenmek istese bile yapamayacağını zannediyorum. Beste eğer lisede okuyor olsaydı bu ilişki flört olarak tamam olabilirdi ama şimdi 35 yaşında. Bir de çocuğu oldu mu kendi ayaklarının üstünde durması lazım.



Kaan Bey’in söylenildiği gibi iş adamı olduğunu zannetmiyorum. Bildiğim kadarıyla bir akrabasının yanında çalışıyor. Zenginliği önemli değil ama zengin olduğunu zannetmiyorum. Çok dürüst ve çalışkan bir insana her zaman kapımız açık. Ben de hayata zengin başlamadım. Sorumluluk almak açısından çok önemli. Oben’e Kaan Bey’in sahip çıkamayacağını zannediyorum. Bazı yerlerde ’Oben bizi ilgilendirmez’ gibi cümleler kuruyormuş, bu üzücü bir şey.



Şu anda görüşüyorlar, 35 yaşındaki bir kıza da karışacak değiliz. Dünyada 18 yaşını doldurmuş herkes evlenebilir. Bana kalırsa Beste bundan önceki evliliğinden bir ders çıkarması gerekir. Şimdiye kadar Beste’yle ilgili yanılmadım. . Beste bana ’baba bundan sonra hep seni dinleyeceğim’ demişti ama malesef dinlemedi. Bu gençle bence flört etsin ama evlenmesin.

Bana göre kızımın Tayfun’la (Duygulu) evlenmesi doğruydu. Beste Hanım o zaman maalesef Tayfun’u aldatıp başkasıyla birlikte oldu, maalesef diyorum çünkü bu bizim için yüz karasıydı. Bizim için büyük kayıp. Hatta o zaman çıkıp “kızım haksızdır, bu çocuğu üzmeye kimsenin hakkı yok” dedim. Körü körüne çocuğunu koruma yoktur bizde.



