Kayahan, yarın düzenlenecek cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlanacak

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden usta sanatçı Kayahan, yarın düzenlenecek cenaze töreninin ardından İstanbul’da son yolculuğuna uğurlanacak.

Küçük hücreli akciğer kanseri nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü Acıbadem Hastanesi’nde hayatını kaybeden 66 yaşındaki ünlü sanatçı Kayahan için yarın saat 10.30’da Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda tören düzenlenecek. Düzenlenen törenin ardından sanatçının cenazesi Teşvikiye Camii’ne götürülecek. Burada öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kayahan, vasiyetinde yer alan deniz manzaralı mezar isteğini yerine getirmek üzere Kanlıca Mezarlığı’na defnedilecek.

Öte yandan, Kayahan’ın ailesinin cenazeye çelenk gönderilmesini istemedikleri, bunun yerine Mehmetçik Vakfı’na bağış yapılmasını istedikleri öğrenildi.