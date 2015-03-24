Kayahan hastaneye kaldırıldı

29 Mart'ta 66 yaşını kutlamaya hazırlanan sanatçı Kayahan, güçsüz düşünce, İpek Açar eşini hastaneye kaldırdı.

Eşi Açar'ın dönem dönem kemoterapi tedavilerine devam edenKayahan'ın başından, bir an olsun ayrılmadığı öğrenildi.

Abdullah Malkoç'un Milliyet'te yayımlanan haberine göre, sanatçıyı ziyaret eden ilk isim ise Nilüfer oldu. Şu anda sağlık durumu iyiye giden Kayahan'ın, Nilüfer'e hasta yatağında "Hadi iyileşince bir de televizyon programı yapalım" diye teklifte bulunduğu söylendi.

Sanatçının ayrıca basın danışmanından, Nilüfer'le birlikte sahneye çıktıkları konser görüntülerini izlemek için istediği ifade edildi.