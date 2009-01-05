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Kaya'dan sonra Gezmiş'e de iade-i itibar

Ahmet Kaya için iade-i itibar sözü verilmesinin ardından Deniz Gezmiş hakkındaki idam kararının da ‘’Yok sayılması’’ istendi.

05 Ocak 2009 02:00

Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’ın, yurt dışında yaşamını yitiren sanatçı Ahmet Kaya için iade-i itibar sözü vermesinin ardından 12 Mart’ın ünlü öğrenci liderleri Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan hakkındaki idam kararının da ‘’Yok sayılması’’ istendi.

TRT’nin Kürtçe kanalı nedeniyle konuşan Günay, "Bugün, Kürt yazar Mehmed Uzun, sanatçı Ahmet Kaya ve şair Ahmed Arif'i hatırlarken içim acıyor. Artık hakkın iadesi noktasındayız" demişti.

‘Onların itibarı var’

CHP İzmir milletvekili Bülent Baratalı da Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan’ın idamlarını öngören 2 Mayıs 1972 tarihi ve 1586 sayılı kanunun ortadan kaldırılmasını istedi. Bu üç öğrenci liderinin yıllar önce bağımsız bir mahkeme tarafından yargılanmadığını ve haklarında siyasi bir karar alındığını belirten Baratalı’nın hazırladığı kanun teklifi halen TBMM Adalet Komisyonu'nda görüşülmeyi bekliyor.

Baratalı kanun teklifinin gerekçesinde ‘’Kimseyi öldürmemiş bu üç gencin idam cezaları, maalesef Meclis kararı ile kesinleşmiş ve infaz gerçekleştirilmiştir. Bu kanun teklifinin amacı itibar değil Meclis’in yıllar önce aldığı bu yanlış idam kararının ortadan kaldırılıp geri alınmasıdır. Onların bu toplumda zaten itibarları vardı’’ dedi.

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