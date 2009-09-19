Kayacı: Hedefimiz büyük

Hırvatistan'da 22-27 Eylül tarihleri arasında yapılacak Kick Boks Gençler Avrupa Şampiyonası için hazırlıklar Çankırı'da devam ediyor.

İsmail Hakkı Karadayı Kamp Eğitim Merkezi'nde hazırlıklarını sürdüren Genç Milli Takım, 6 antrenörün gözetiminde hazırlıklarını sürdürüyor. Geçen hafta Çankırı'ya gelen ekipte 14 erkek, 6 bayan sporcu bulunuyor.

Milli takımı dün kamp yaptığı yerde ziyaret eden federasyon başkanı Salim Kayıcı ve Gençlik Spor İl Müdürü Gürhan Yıldız, sporcularla bir süre görüşerek, herhangi bir ihtiyaçları olup olmadığını sordular.

Gençlerle ilk kez bir Avrupa Şampiyonası için kampa girdiklerini belirten başkan Kayıcı, yaptığı açıklamada, Çankırı'nın kendilerine uğurlu gelmesini beklediklerini ifade ederek, “Böyle bir kamp imkanını bize verdikleri için Gençlik Spor İl Müdürümüz Gürhan Yıldız'a teşekkür ederiz. 2003 yılında yine sporcularımız burada kamp yaparak, önemli bir şampiyonda başarılı oldular. Bu şampiyonada da buranın uğurlu gelmesini ve iyi bir derece ile Avrupa'dan dönmeyi amaçlıyoruz” dedi.

Çok iyi şartlarda çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen başkan Kayıcı, “Burada kamp dönemimiz çok iyi geçiyor. Sporcularımıza güveniyoruz. Ellerinden geleni yapacaklarına inanıyoruz. Hırvatistan'dan iyi bir sonuçla döneceğimizi düşünüyorum. Hedefimiz büyük” diye konuştu.

Son olarak Pekin'de yapılan işitme engelliler olimpiyatlarından, Çankırı olarak iki madalya ile döndüklerini söyleyen Gençlik Spor İl Müdürü Gürhan Yıldız da “Artık şampiyonluğun yolunun Çankırı'dan geçtiğini söylüyoruz. Sporcularımız burada uyumlu bir kamp dönemi geçirdi. Umarız iyi bir sonuçla gelirler. Kendilerine başarılar diliyoruz” dedi.

Kick Boks Genç Milli Takımı, 10 günlük kamp döneminin ardından 21 Eylül'de Çankırı'dan ayrılarak, Hırvatistan'da yapılacak şampiyonaya katılacak.